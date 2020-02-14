"اللي هيغلط هنقوله شكرًا".. التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن التطوع بالتدريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل جديدة بشأن التطوع في المدارس.

وقال حجازي في تصريحات لمصراوي، إن الوزارة اتخذت عدة شروط لضبط وقبول المتطوع في التدريس بالمدارس، موضحا أن الوزارة تستطيع محاسبة بعض المتطوعين حال تجاوزهم، من خلال الحرمان من الحصول على أي شهادة خبرة من المدرسة، بالإضافة إلى استبعاده على الفور "اللي هيغلط هنقوله شكرا".

وأضاف نائب الوزير، أن المتطوع سيحضر إلى العمل لسد فراغ في التدريس، وعند استعباده لأي سبب لن يحدث أي خلل في الجدول المدرسي.

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وقال حجازي، إن المتطوع له الأولوية في التعيين في أي مسابقات جديدة تنظمها الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم شهادة الخبرة التي حصل عليها.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وافق على السماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، منها الحصول على مؤهل تربوي عالي، واجتياز المقابلة بالإدارات التعليمية ، إضافة الى الموافقة الأمنية.

وقالت الوزارة إنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله "عام دراسي".