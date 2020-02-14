الكرملين: نثق في اتخاذ أنقرة كل الإجراءات لضمان أمن سفيرنا ومؤسساتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (وكالات):

عبر الكرملين اليوم الجمعة، عن ثقته في أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن موظفي السفارة الروسية في أنقرة، وجميع المواطنين الروس الموجودين على أراضيها، حسبما نقل الإعلام الروسي.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف تعليقا على تصريحات للسفير الروسي في تركيا أندريه يرجوف أشار فيها إلى تلقيه تهديدات على خلفية تأزم الوضع في إدلب السورية:

لا نشك في أن الجانب التركي سيتخذ كل الإجراءات الضرورية لضمان أمن السفير الروسي وجميع موظفي الشركات والمؤسسات الروسية الموجودين في تركيا، وذلك وفقا لاتفاقية فيينا وروح علاقاتنا الثنائية.

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وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت موسكو تفكر في فرض تقييدات على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، قال بيسكوف إن هذا السؤال يجب توجيهه إلى وزارة الخارجية، مستدركا أنه "لا توجد حتى الآن أي مؤشرات في هذا الاتجاه".

وقالت السفارة الروسية في أنقرة في وقت سابق اليوم، إن السلطات التركية شددت الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية بطلب منها بعد تلقي السفير تهديدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد بيسكوف أن موسكو وأنقرة تجريان اتصالات وثيقة جدا، وعلى مختلف المستويات، في ضوء الأوضاع المتوترة إلى حد كبير في إدلب.