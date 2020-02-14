تراجع أسعار الأسماك في دمياط بعد فتح بوغاز البرج.. و"البطارخ" بـ650 جنيهًا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط استقرارًا نسبيًا في الأيام القليلة الأخيرة بعد فتح بوغاز عزبة البرج وتحسن حالة الطقس.

ويرصد "الخليج 365" متوسط الأسعار في سوق القنطرة، اليوم الجمعة خلال السطور التالية.

بلغ سعر كيلو البوري 60 جنيهًا، و120 جنيهًا للدنيس، و200 جنيهًا للجمبري "كبير" و100 جنيه للنوع نفسه من الحجم المتوسط.

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واستقر سعر البطارخ عند 650 جنيهًا للكيلو، والسبيط 80 جنيهًا وغطيان موسى 120 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو سمك التونة 50 جنيها للكيلو الواحد والبلطي "كبير" 40 جنيهًا.

وتشتهر دمياط بعدة أنواع من المأكولات البحرية الشهيرة، منها السمك المشوي بمختلف أنواعه وكذلك المقلي وصينية السمك التي تصنع بأسماك البليي مع عصير الطماطم والخضراوات، وتقدم بعض المحلات طرقًا مختلفة من السمك السنجاري.

كما تعد أحد أشهر الأكلات، طبق شوربة البحر، وهو وجبة أساسية تضم أجزاءً من الجمبري والدنيس والكابوريا، إلى جانب أكلة السمك الصيادية، التي تصنع من أسماك البوري الكبير أو البلطي الكبير وتتميز بالأرز الأحمر الملون بالبصل المحمر والتوابل والشوربة.

