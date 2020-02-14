محافظ دمياط: ضبط 739 مخالفة تموينية خلال شهر يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها وجهت مسئولي مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتأكد من انضباط المنظومة، وكذا الالتزام بالمواصفات المقررة.

وأضافت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن المديرية شنت حملات عدة خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن تحرير 739 محضرًا.

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وأوضحت أنه جرى تحرير 152 محضرًا للمخابز لوجود مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات.

وخلال المتابعة الميدانية على الأسواق جرى تحرير 547 محضرًا لوجود مخالفات متعددة، منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية بالإضافة إلى ضبط حالات غش تجاري، فضلًا عن الذبح خارج المجزر.

وكشفت منال عوض عن تحرير 40 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز ونقص وزن اسطوانات الغاز.

