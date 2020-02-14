فيروس كورونا: الصحة العالمية تؤكد عدم حصول ارتفاع كبير في الإصابات عالمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تشهد ارتفاعاً كبيراً خارج الصين على الرغم من الارتفاع الحاد بعدد الإصابات في مقاطعة هوبي الصينية.

وأضافت المنظمة أن الاستثناء الوحيد كان الإصابات التي ظهرت على متن سفينة سياحية في اليابان، حيث أبلغ عن 44 حالة جديدة، ليصل مجموع عدد المصابين في السفينة إلى 218 شخصاً.

كما لم يحدث تغير ملحوظ في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، أو في حدة الأعراض المرافقة للإصابة بالمرض، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب آخر التقارير، سجلت في الصين 121 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا في الصين إلى 1380 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين الجمعة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس حتى يوم 13 فبرايرقفز من 5090 إلى 55748 حالة.

وبحسب آخر الأرقام في مقاطعة هوبي، سجلت 116 حالة وفاة، و4823 إصابة جديدة بالفيروس. ويعتبر هذا ارتفاعاً طفيفاً مقارنة باليوم السابق الذي شهد طفرة عالية في عدد حالات العدوى، وسجلت فيه 240 وفاة، ونحو 15000 إصابة جديدة.

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وبحسب مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، فإن العامل الأكبر في ذلك يعود إلى تبني السلطات الصحية في هوبي تعريفاً أوسع في تشخيص الإصابة بالمرض.

وقال ريان إن "هذا لا يمثل تغييراً كبيراً في مسار تفشي المرض".

وأضاف "خارج الصين، سجلت حالتا وفاة، و447 إصابة في 24 دولة".

وكانت اليابان أعلنت الخميس عن أن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وهي سيدة في الثمانينيات من عمرها كانت تعيش في كاناغاوا الواقعة في جنوب غربي طوكيو.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه تم تأكيد تشخيص إصابة السيدة بالمرض بعد وفاتها، ولم يكن لديها أي علاقة مع مقاطعة هوبي الصينية، مركز انطلاق الوباء.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس عن "قلق عميق" إزاء النتائج المحتملة لتفشي المرض في كوريا الشمالية، والتي لم تبلغ حتى الآن عن أي إصابة.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة ستعمل على تسهيل وصول المساعدات من منظمات الإغاثة الأمريكية والدولية إلى البلاد، في حال الإعلان عن إصابات.