بـ "2 كيلو فودو وحشيش".. سقوط 3 تجار مخدرات بحملة أمنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، حملة مكبرة لضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بقطاعات القاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مسجلين خطر بدوائر أقسام الشرابية، بدر، السلام أول وبحوزتهم كمية من مخدر الفودو "وزنت 1,440 كيلو جرام، 560 جرام من مخدر الحشيش، 80 جرام من مخدر الأفيون، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

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وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.