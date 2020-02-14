الفاتيكان يحذر من رد فعل الفلسطينيين على "صفقة القرن"

حذر الفاتيكان من رد الفعل الفلسطيني على نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة التسوية الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" التي تجيز ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قال وزير الدولة للكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، "إنه كان هناكحديث عن قضية القدس، مضيفًا أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار قبل كل شيء رد الفعل الفلسطيني غير المعترف بهذا الاقتراح.
وأوضح، على هامش الاجتماع الثنائي بين دولة الفاتيكان والحكومة الإيطالية، حول اتفاقية
وأكد بارولين أنه "يجب أن نجلس حول الطاولة ونتعامل مباشرة مع الأزمة".
وكان القاصد الرسولي في طرابلس الغرب المونسنيور جورج بوجيا، قال إن أغلبية من 65% تؤيد الموقف الذي طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد "صفقة القرن".
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