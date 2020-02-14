"قسد" تطالب الجيش السوري بتعزيز وجوده على خطوط التماس مع القوات التركية

طالب قياديو المجلس العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية قسد الجيش السوري بتعزيز وجود قواتهم في مناطق خط التماس مع الجيش التركي والفصائل الموالية له بريف الرقة الشمالي بشكل عام ومحيط منطقة عين عيسى والطريق الدولي بشكل خاص. عين عيسى والطريق الدولي بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الطبقة العسكري التابع لـ"قسد"، جرى في مطار الطبقة العسكري، بين قياديين منه وضباط من الجيش السوري؛ لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية. من الجيش السوري؛ لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية.

وأشار إلى أن ضباطًا من قوات الجيش السوري، أكدوا أنهم سوف يسعون إلى إرسال المزيد من العناصر والعتاد العسكري إلى مناطق ريف الرقة الشمالي خلال الفترة المقبلة.

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