إصابة متظاهرين جراء اشتباكات مع قوات الأمن الكولومبية في بوجوتا

أصيب عدد من المتظاهرين بجروح متفاوتة، جراء اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الكولومبية خلال احتجاجات في العاصمة (بوجوتا)، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الاشتباكات اندلعت عقب قيام قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتجين على إعلان حركة "جيش التحرير الوطني" المتمردة عزمها القيام بعمل عسكري في الأيام المقبلة مع انعدام أفق المفاوضات مع الحكومة الكولومبية.
ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذه
ويعد "جيش التحرير الوطني" آخر حركة تمرد ناشطة في كولومبيا في إطار النزاع، الذي استمر أكثر من 50 عامًا، وتورطت فيه مجموعات مسلحة مؤيدة للجيش وعصابات متخصصة في تهريب المخدرات ومتمردون ماركسيون.
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