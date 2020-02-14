اليابان تُرسل طائرة خامسة لإجلاء رعاياها من مقاطعة هوبي الصينية

قال وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي" إن الحكومة ستقوم بإرسال طائرة خامسة من أجل إجلاء رعاياها من مقاطعة "هوبي" الصينية التي تفشى بها فيروس كورونا الجديد، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال موتيجي، في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الجمعة،
كانت الحكومة اليابانية أعادت 763 مواطنًا حتى الآن من مقاطعة "هوبي" الصينية على متن أربع رحلات.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
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