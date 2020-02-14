أعلنت الصين، اليوم الجمعة، ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن غيّرت المقاطعة الأشد تضررًا طريقة الإحصاء، وفقًا لموقع سكاي نيوز.
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ"فيروس كورونا" المستجدّ، خلالالساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.
وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بسرعة أكبر، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررًا طريقة الإحصاء يوم الخميس.
ويوجد الآن 63851 حالة مؤكدةفي البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.
وتضم مقاطعة هوبي الآن حالات تستند إلى تشخيص طبي قبل أن يتم تأكيدها من خلال اختبارات معملية.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات كورونا.. خطأ غريب وخطر مخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.