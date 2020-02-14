مصرع وإصابة 8 طلاب في انفجار بمدرسة في أفغانستان

لقى خمسة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح إثر وقوع انفجار داخل مدرسة في إقليم "قندوز" شمالي أفغانستان وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
نيوز الأفغانية اليوم الجمعة إن الحادث وقع ليل أمس الخميس في منطقة "داشتي أرشي" حيث تم وضع متفجرات داخل مدرسة، مضيفة أن جميع الضحايا من طلاب المدرسة.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان نقلته قناة طلوع
يأتي ذلك وسط الجهود الأمريكية لإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد أعلن أمس الخميس أن الولايات المتحدة وطالبان اتفقا على خفض أعمال العنف لمدة سبعة أيام قبيل توقيع اتفاق سلام.
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