مسئول أمريكي: الصين لم تعامل بشفافية مع "كورونا"

أبدى المستشار الاقتصادي الأمريكي في البيت الأبيض لارى كودلو خيبة أمل وصفها بـ"الكبيرة" لعدم تعامل الصين بشفافية كافية مع فيروس"كورونا الجديد" الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضي في بكين وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.

اعتبر كودلو ـ حسبما أفادت قناة الحرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذا الأمر سيؤدي إلى صعوبة تحليل الوضع وإجراء أي تقييم

موثوق به حول مخاطر وتداعيات انتشار فيروس "كورونا الجديد"، داعيًا في الوقت ذاته بكين إلى ضرورة التعامل بشفافية لمواجهة هذا الفيروس.



وحول تداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، توقع المستشار الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب بأنها ستكون ضئيلة على الاقتصاد الأمريكي.