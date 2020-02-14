آخر حصيلة.. وفاة 121 شخصًا وإصابة 5000 آخرين في الصين

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و121 حالة وفاة جديدة في البر الصيني الرئيسي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
قالت لجنة الصحة الوطنية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 63 ألفًا و851 حالة، ويخضع نحو 55 ألفًا و748 للعلاج حاليًا، بينما توفى 1380 شخصًا.
وفي وقت سابق يوم الجمعة
وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي وخنان وبلدية تشونغتشينغ.
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن جهود بلاده مكنت من الحيلولة دون انتشار "كورونا" حول العالم، مشيرا إلى أن ما لا يزيد عن 1% من حالات الإصابة تم رصدها خارج حدود الصين.
وأضاف فانغ خلال زيارة إلى ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة الجديدة خارج مقاطعة هوبي، مركز اندلاع "كورونا" ينخفض منذ 10 أيام متتابعة، بينما عدد المتعافين في ازدياد، وقال إن الإحصاءات والوقائع "تظهر إمكان السيطرة على الوباء وشفاء المرضى".
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