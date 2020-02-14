بكين تحث أميركا الكف عن محاربة الشركات الصينية



قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنها تحث الولايات المتحدة على الكف فوراً عن محاربة الشركات الصينية دون داع، وذلك بعدما أعلن ممثلو ادعاء أميركيون لائحة اتهام جديدة ضد شركة هواوي تكنولوجيز.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة تلحق ضرراً بالغاً بمصداقية البلد وصورته.

وكان ممثلو ادعاء أميركيون قد اتهموا شركة هواوي، أمس الخميس، بالسطو على أسرار تجارية في أحدث لائحة اتهام ضد الشركة الصينية وفي تصعيد لمعركة الولايات المتحدة مع أكبر صانع لأجهزة الاتصالات في العالم.