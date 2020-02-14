الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين بالأقصى

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى واعتدت على قسم منهم ما دفعهم لأداء الصلاة في الشوارع والمناطق المحيطة بالمسجد.

ورغم إجراءات سلطات الاحتلال المشددة أدى الآلاف من المصلين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.. وتوافد المصلون من القدس وبعض مناطق الداخل المحتل 48 رغم إجراءات شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة تقييد وصولهم للأقصى.