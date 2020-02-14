سول تؤكد عدم وجود إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



أفاد مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بعدم وجود حالات إصابة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) حتى الساعة التاسعة صباح اليوم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه لم تظهر حالة إضافية مؤكدة للإصابة بـ (كوبيد19-) في كوريا الجنوبية منذ اكتشاف المريض الأخير الـ28، يوم الاثنين الماضي.

ووصل عدد المرضى في البلاد إلى 28 شخصاً غادر سبعة منهم المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

ويخضع الباقون البالغ عددهم 21 مصاباً للعلاجات الطبية في غرف منعزلة.