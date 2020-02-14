أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 14/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: كورونا يهدد ثلث سكان الأرض

حذر أحد أبرز العلماء في مجال الأمراض المعدية في العالم، من أن الفيروس قد يصيب "ثلث سكان الأرض"، تزامنا مع استمرار عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين بالارتفاع. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || هجوم إسرائيلي على سوريا

ذكرت قناة الغد في خبر عاجل، أنه سُمع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق. أخبار عالمية عاجلة اليوم || قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين الفلسطينين في منطقة باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، وفرضت مخالفات مالية على بعضهم لوجود "كعك وقهوة".

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