كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة العلمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق".

وأعلنت قيادة العمليات، في بيان لها، انتهاء المرحلة الأولى جاء بعد تحقيق الأهداف المرسومة لها.

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وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عملية "أبطال العراق" بهدف تطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية - الأردنية من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى استخدام طائرات "إف - 16 وطائرات أخرى وفقا لمتطلبات العملية.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان، يوم الأربعاء الماضي، قائلا ً: "بعد أن حققت عمليات "إرادة النصر" أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق عمليات أبطال العراق/المرحلة الأولى فجر اليوم الأربعاء 12 شباط، بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وباشتراك قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس الحدود، والقطعات الملحقة بها".