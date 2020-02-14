كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يخصص مبالغ إضافية لجدار ترامب على الحدود مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه وزارة الدفاع الأمريكية، إلى التخلّي عن شراء مقاتلات من طراز أف-35 وطائرات من دون طيار، من أجل توفير مبلغ 3.8 مليار دولار إضافية لصالح الجدار، الذي يريد الرئيس دونالد ترامب إنجاز بنائه على طول الحدود مع المكسيك.

وردّاً على طلب من وزارة الأمن الداخلي، قرّر وزير الدفاع مارك إسبر "تشييد 177 ميلا" (285 كلم) من الجدار قرب سان دييغو والسانترو ويوما والباسو ودلريو، وفق ما أعلن للإعلام المسؤول عن الملفّ في البنتاجون بوب ساليس.

وأضاف المسؤول، أنّ إسبر "سمح باستخدام ما يقرب من 3.8 مليار دولار لتلبية طلب" وزارة الأمن الداخلي.

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وبحسب وثائق مرسلة سابقاً إلى الكونجرس، يوضح البنتاجون أنّ هذه الأموال سيجري تأمين ما يوازي 2.2 مليار دولار منها من مخصّصات بموازنته لعام 2020 كانت مرصودة لشراء معدّات للقوات الجوية والبحرية.

وسيتم تأمين بقية المبلغ من أموال مخصصة أصلاً لعمليات الجيش الأمريكي الخارجية (في أفغانستان وسوريا والعراق).

ويعني هذا الإعلان ارتفاع الأموال التي حوّلتها وزارة الدفاع للجدار الذي تعهّد دونالد ترامب بتشييده من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، إلى ما يقدّر بـ9.9 مليار دولار.