كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب فيروس كورونا.. "لوفتهانزا" الألمانية تعلق رحلاتها للصين حتى نهاية مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، اليوم الجمعة، أنها ستعلق جميع رحلاتها إلى الصين حتى 28 مارس المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين - في وقت سابق اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 1483 وفاة و63932 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

يُذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).