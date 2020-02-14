كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين الفلسطينين في منطقة باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، وفرضت مخالفات مالية على بعضهم لوجود "كعك وقهوة".

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المصلين خلال تواجدهم في طريق المجاهدين "بين بابي حطة والاسباط"، ولاحقتهم قبل الصلاة وبعدها علماً أن معظمهم من المبعدين عن المسجد، والذين جاءوا للصلاة عند أقرب نقطة منه.

وامتلأت مصليات الأقصى القبلي والقديم والرحمة بالمصلين الفلسطينيين والأجانب، تلبية لدعوات الخليج 365 العظيم التي أطلقت منتصف الشهر الماضي نصرة للأقصى وضد الانتهاكات فيه.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة وكبار الضباط الأقصى وانتشروا في بعض الأماكن خاصة ساحة المصلى المرواني وعند مدخل سطح الصخرة المشرفة.