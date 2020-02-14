كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاطعة هوبى الصينية تسجل 116 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت لجنة الصحة بمقاطعة هوبى الصينية، اليوم الجمعة، إن عدد قتلى تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية زاد بمعدل 116 حالة مع ارتفاع العدد الإجمالي لحوالي 5000 حالة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ولم تكشف اللجنة عن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس الذي تم تحديده حديثًا، والذي بلغ 1310 يوم الخميس.

من بين القتلى الجدد، كان هناك 88 في العاصمة الإقليمية ووهان، موطن ظهور الفيروس الشبيه بالإنفلونزا في أواخر العام الماضي.

وقد تم اكتشاف 4823 حالة أخرى في هوبى، مما يجعل العدد الإجمالي في المقاطعة 51986 حالة، كانت أكثر من أربعة أخماس الحالات الجديدة في المقاطعة في ووهان.

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وقال آدم كامرادت سكوت، خبير الأمراض المعدية في مركز دراسات الأمن الدولي بجامعة سيدني، إن الأرقام الجديدة لا تشير إلى أن الوباء يقترب من ذروته.

وأـضاف "استنادًا إلى الاتجاه الحالي في الحالات المؤكدة، يبدو أن هذا مؤشر واضح على أنه بينما تبذل السلطات الصينية قصارى جهدها لمنع انتشار فيروس كورونا، فإن الإجراءات الصارمة إلى حد ما التي طبقتها حتى الآن كانت قليلة للغاية".

ارتفع العدد اليومي بأكثر من 240 حالة أمس الخميس، بعد أن بدأت اللجنة عد الحالات المشخصة من خلال طرق سريرية جديدة.

