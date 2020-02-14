كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: مقتل 4 ضباط إيرانيين جراء القصف الإسرائيلي على دمشق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بمقتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في القصف الصاروخي الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة قرب دمشق.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن القصف طال "منطقة المطار".

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وأشار المرصد، إلى أن القصف الإسرائيلي على منطقة مطار دمشق جاء بعد دقائق من وصول طائرة شحن يعتقد أنها كانت قادمة من إيران.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أعلنت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الخميس، لصواريخ فوق سماء العاصمة دمشق مصدرها الجولان المحتل.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".