الشرطة التركية توقف 4 مغربيات في قضية “النصب باسم الزواج”

أوقفت السلطات التركية، أربع مغربيات وتركيين، بشبهة النصب والاحتيال مقابل وعود بالزواج من مغربيات.
ونقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية، أن السلطات أوقفت المشتبه فيهم الستة أمس الخميس، موجهة إليهم تهم ترتيب حفلات زفاف وهمية بين مغربيات وسكان منطقة كوتاهيا، حيث يحصل المشتبه فيهم على أموال من الأزواج المحتملين، تحت حجة أنها مصاريف زواج، لتختفي “الزوجات” قبل أيام قليلة من الموعد المحدد لإبرام عقد الزواج.
وكانت السلطات التركية قد أوقفت خلال شهر يناير الماضي، أحد المشتبه فيهم في نفس القضية، بعدما اعترف خلال برنامج تلفزيوني بتعرض العديد من الرجال الأتراك للنصب بسبب وعود مزيفة بالزواج من مغربيات وسوريات.
المتهم الأول في هذه القضية، والذي فجرها في أحد البرامج، وجهت له اتهامات تهم ترتيب حفلات الزفاف الاحتيالية مقابل رسم قدره 25000 ليرة تركية ( ما يقارب أربعين ألف درهم مغربي).
ويستخلص المتهم هذه المبالغ من رجال أتراك يعدهم بالزواج من مغربيات، ويطلب منهم مبالغ مالية لتجهيز العروس، قبل أن تختفي “العروس” المغربية عن الأنظار قبل أيام قليلة من “الزواج” المفترض.
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