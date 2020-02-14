شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة 6 من عناصر الفرق الطبية بوباء كورونا في الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:25 مساءً, 14 فبراير 2020 م المناطق - الرياض توفي ستة من العاملين في المجال الصحي جراء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما اصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء – وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية -، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.

وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في ديسمبر من وباء كرورونا.

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