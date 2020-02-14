شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن إصابة 1716 من العاملين في قطاع الصحة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
توفي ستة من العاملين في المجال الصحي جراء فيروس كورونا المستجد في الصين، فيما اصيب أكثر من 1716 آخرين بالوباء - وفق حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية -، مسلطةً الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.
وصدرت هذه الأرقام بعد أسبوع على وفاة الطبيب الذي كان أول من حذّر في ديسمبر من وباء كرورونا.
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