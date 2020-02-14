الخالصي يدعو الجماهير لاختيار ممثلهم من خارج العملية السياسية

دعا المرجع الخالصي جواد الخالصي، الجمعة، الجماهير الى اختيار من يمثلهم من خارج العملية السياسية، فضلا عن ضرورة أن يكون نزيها وكفوءا.
واكد، "على ضرورة اختيار الجماهير من يمثلهم من خارج العملية السياسية، لقيادة المرحلة الانتقالية وحتى تشكيل الحكومة الانتقالية ما داموا يتمتعون بالمواصفات التي أعلنا عنها سابقاً، والتي يمكن التأكيد عليها مرة أخرى وتوضيحها بشكل كامل".
وأضاف، "على الجميع ان يعلموا ان المرحلة الانتقالية لا يمكن ان تقاد من قبل شخص او شخصين، وإنما عليهم ان يفرزوا مجموعة من الناس تتعاون مع وجود رؤوس أو اشخاص هم الذين يظهرون كقيادات لهذه المرحلة ولكن ليسوا منفردين، وإنما مع هيئة مستقلة هي التي تتبنى هذه العملية بشكل دقيق ولكي يقوي بعضهم بعضاً لتحقيق هذه المطالب التي ارادها شعبنا".
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