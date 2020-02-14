ممثل المرجعية: المصالح الشخصية والضيقة سمة من بيده السلطة في العراق

اعتبر ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الجمعة، أن المصالح الشخصية والضيقة سمة من تحمل المسؤولية وبيده السلطة في العراق، مشددا أن من الصفات "الذميمة" التي انتشرت مؤخرا "الكذب والنفاق وتسقيط الاخرين"، فيما اشار الى أن تلك التداعيات الخطيرة نتيجة "الفشل" في العملية السياسية. يتبع..

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