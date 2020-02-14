خلية إخوانية إرهابية في قبضة السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت السلطات الأمنية السودانية عن تفاصيل دقيقة حول الخلية الإرهابية التي تم ضبطها في الخرطوم مطلع الأسبوع الجاري، وبحوزتها متفجرات وأحزمة ناسفة.. ماذا وراءها؟
السودان يتهم خلية إرهابية من "إخوان مصر" بالإعداد لتفجيرات
خلية الإخوان بالسودان.. إرهاب عابر للحدود بتدبير تركي
إن الخلية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات إرهابية بالخرطوم والقاهرة بتعليمات من التنظيم الدولي للإخوان بغرض زعزعة الاستقرار في البلدين، وذلك بحسب تحقيقات أجريت مع أحد عناصرها.
وأكدت مصادر أن أحد أفراد الخلية سجل اعترافا بانتمائه لجماعة الإخوان، وأنه دخل السودان بجواز سفر سوري مزيف وهو مختص في تصنيع المتفجرات، وتم إحضاره إلى الخرطوم خصيصا لهذه المهمة برفقة اثنين آخرين.
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