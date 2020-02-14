جدار "أحمد آباد" الهندية.. تجميل أم إخفاء لحي فقير قبيل زيارة ترامب؟

تعمل الهند جاهدة لبناء سور كبير داخل مدينة "أحمد آباد" قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبينما يقول مسؤولون إنه لأسباب أمنية وجمالية تتحدث تقارير إعلامية أنه لإخفاء حي فقير بها.

ونقلت وكالة رويترز عن مقاول يعمل على بناء الجدار، لم تسمه: "تلقيت أوامر لبناء جدار في أقرب وقت ممكن، وأكثر من 150 عامل بناء يعملون على مدار الساعة للانتهاء من المشروع".

وأوضح أن الحكومة "لا تريد أن يكون الحي الفقير ظاهرا" عندما يمر عليه الرئيس الأمريكي في طريقه من مطار أحمد آباد.



فيما نقلت عن مسؤول حكومي، لم تسمه، أن الجدار سيبنى لأسباب أمنية، وليس لإخفاء الحي الفقير.

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ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مسؤول حكومي أن الجدار يأتي في إطار حملة "تجميل ونظافة"، فيما لم تعلق الحكومة رسميا حتى الساعة 9:45 ت.غ.



الجدار الذي يأتي بطول 400 متر وارتفاع 7 أقدام، يمنع الرئيس الأمريكي من الحصول على نظرات خاطفة على حي فقير تعيش فيه ما يقدر بـ800 عائلة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي الهند في الفترة من 24 و25 فبراير/شباط، للتأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأوضح البيت الأبيض أن الزيارة تشمل إضافة إلى العاصمة نيودلهي ولاية جوجارات الواقعة في غرب البلاد التي يتحدر منها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وكشف عن أنه خلال اتصال هاتفي بين ترامب ومودي نهاية الأسبوع الماضي، اتفقا على أن هذه الزيارة ستعمق الشراكة الاستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة.