«تأثر قناة السويس بسبب كورونا وإستيراد لحوم فاسدة ومستلزمات أطفال مسرطنة بالأسواق».. مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة في أسبوع.. «انفوجراف»

علّق مجلس الوزراء على الشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض من المواقع الإخبارية خلال الأسبوع الماضي.

وفي تقريره الأسبوعي، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 12 شائعة تم انتشارها خلال أسبوع، حيث تم التواصل مع الوزارات المعنية لكشف حقيقة هذه الشائعات.

وتضمنت تلك الشائعات تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس "كورونا" فى الصين، وصندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، بالإضافة إلى اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم.

كما تضمنت تلك الشائعات إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وشروخ وتشققات جسيمة بكوبري "تحيا مصر" تتسبب في إغلاقه، فضلا ًعن استخدام مبيدات زراعية للخضروات والفاكهة تسبب العقم.

وشملت الشائعات أيضاً تعاقد وزارة الزراعة على استيراد صفقة لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية، ونفوق أعداد كبيرة من الخيول العربية الأصيلة بمحطة الزهراء نتيجة الإهمال الطبي، وطرح الحكومة 351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات الأمريكية، إضافة إلى إلزام وزارة الأوقاف الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة وتداول أصناف من السجائر الصحية بالأسواق، وانتشار مستلزمات أطفال مسرطنة بالأسواق .

ودعا مجلس الوزراء المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

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