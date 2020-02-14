الصحة المصرية تنفي الأنباء عن وجود حفاضات أطفال مسرطنة بالأسواق

نفى ​مجلس الوزراء المصري​ ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار حفاضات أطفال مسرطنة بالأسواق. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع ​وزارة الصحة​ والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه "لا صحة لانتشار مستلزمات أطفال تحتوي على مواد مسرطنة أو أي مواد ضارة أخرى"، مُوضحةً أن "كافة مستلزمات ​الأطفال​ الموجودة بالأسواق آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير ​منظمة الصحة العالمية​، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، وذلك في إطار حرص ​الدولة​ على صحة وسلامة جميع الأطفال".

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