الدفاع الإسرائيلية تعلن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع حماس

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع ال​إسرائيل​ية، عن توصل ​تل أبيب​ الليلة الماضية، إلى اتفاق تهدئة جديد مع ​حركة حماس​، بعد جولة توتر جديدة حول ​قطاع غزة​.

وأشار المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في تصريح صحفي إلى أن "حماس بعثت إلى ​الدولة​ العبرية برسالة أكدت فيها أنها قررت بشكل أحادي الجانب وقف إطلاق ​الصواريخ​ والبالونات المتفجرة عبر حدود القطاع".

ولفت المسؤول إلى أن "إسرائيل في المقابل قررت إعادة توسيع منطقة ​الصيد​ البحري في غزة إلى 15 ميلا بحريا"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة القادمة ستكون بمثابة اختبار الاستقرار".