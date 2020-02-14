الدفاع الإسرائيلية تعلن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد مع حماس

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن توصل تل أبيب الليلة الماضية، إلى اتفاق تهدئة جديد مع حركة حماس، بعد جولة توتر جديدة حول قطاع غزة.
وأشار المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في تصريح صحفي إلى أن "حماس بعثت إلى الدولة العبرية برسالة أكدت فيها أنها قررت بشكل أحادي الجانب وقف إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة عبر حدود القطاع".
ولفت المسؤول إلى أن "إسرائيل في المقابل قررت إعادة توسيع منطقة الصيد البحري في غزة إلى 15 ميلا بحريا"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة القادمة ستكون بمثابة اختبار الاستقرار".
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