عبر ​الكرملين​ عن ثقته في أن تركيا ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمن موظفي السفارة الروسية في ​أنقرة​، وجميع المواطنين الروس الموجودين على أراضيها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: لا نشك بأن أنقرة ستتخذ كل الإجراءات لضمان أمن سفيرنا ومؤسساتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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