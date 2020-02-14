سفينة حربية أميركية تصادر أسلحة في بحر العرب تشتبه بأنها إيرانية

أعلن الجيش الأميركي أنّ سفينة "نورماندي" التابعة للبحرية الأميركية، صادرت أسلحة تعتقد أنها "من تصميم وتصنيع إيراني" تشمل أكثر من 150 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات من طراز "دهلاوية" وهو تقليد إيرانيّ للصّاروخ الرّوسي كورنيت.
وأشار بيان الجيش الأميركي إلى أن "مكوّنات الأسلحة الأخرى المصادرة من السّفينة من تصميم وتصنيع إيراني وتشمل ثلاثة صواريخ إيرانية سطح جو وأجهزة تصوير حراري ومكونات إيرانية لعتاد بحري وجوي مسير".
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