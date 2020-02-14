درغام: لوقف السياسة المالية المدمرة للقطاعات المنتجة

استغرب عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ "قرارات حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، تخفيض الفوائد على أموال المودعين لتجني ​المصارف​ أرباحا بمليارات الدولارات، مقابل إبقاء فوائد ​القروض​ على حالها"، مؤكدا ان "المطلوب وضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والمقترضين منهم او المودعين، ووقف ال​سياسة​ المالية المدمرة للقطاعات المنتجة.​​​​​​".

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