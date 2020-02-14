التيار الوطني تقدم بشكويين ضد ديما صادق ورعيدي بجرم نشر أخبار كاذبة

أحالت ​النيابة العامة التمييزية​ على المباحث الجنائية المركزية، شكويين تقدم بهما المحامي ماجد البويز، بوكالته عن "​التيار الوطني الحر​"، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، ضد الإعلامية ​ديما صادق​ والناشط جينو رعيدي، بجرائم المواد 317 و 385 و 582 من قانون العقوبات.

وتأتي هذه الشكوى على خلفية نشرهما "أخبارا كاذبة و​فيديو​ منسوبا زورا الى "التيار الوطني"، يتضمن إثارة النعرات المذهبية و​العنصرية​ والحض على النزاع بين ​الطوائف​ ومختلف عناصر الإمة، إضافة الى القدح والذم والتحقير، وسجلت الشكويان بالرقمين 965 م و 966 م.