التيار الوطني تقدم بشكويين ضد ديما صادق ورعيدي بجرم نشر أخبار كاذبة

أحالت النيابة العامة التمييزية على المباحث الجنائية المركزية، شكويين تقدم بهما المحامي ماجد البويز، بوكالته عن "التيار الوطني الحر"، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، ضد الإعلامية ديما صادق والناشط جينو رعيدي، بجرائم المواد 317 و 385 و 582 من قانون العقوبات.
وتأتي هذه الشكوى على خلفية نشرهما "أخبارا كاذبة وفيديو منسوبا زورا الى "التيار الوطني"، يتضمن إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الإمة، إضافة الى القدح والذم والتحقير، وسجلت الشكويان بالرقمين 965 م و 966 م.
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