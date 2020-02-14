ينفذ عدد من متظاهرين في هذه الأثناء اعتصاماً أمام مبنى السفارة الفرنسية في بيروت بهذه الأثناء، وقد حمل المحتجون الأعلام اللبنانية، رافعين شعارات باللغة الفرنسية رافضة للسلطة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام امام مبنى السفارة الفرنسية في هذه الأثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.