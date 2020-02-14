حسن: الوزارة تعتمد توصيات الصحة العالمية للقادمين من منطقة الوباء

أكد وزير الصحة ​حمد حسن​ في حديث صحفي أن "عدد الوافدين من ​الصين​ خلال الأسابيع الأخيرة لم يصل الى 200 شخص، وهم لم يأتوا من المناطق الموبوءة والوضع تحت السيطرة "، وأشار إلى أن "​وزارة الصحة​ تعتمد توصيات ​منظمة الصحة العالمية​ بحجر الزامي للقادمين من منطقة الوباء".

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