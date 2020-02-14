ميشال معوض: الهيكل يسقط على رؤوس الجميع

أشار النائب ​ميشال معوض​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماي بأننا "لم نعد قادرين على الاستمرار في منطق المكابرة، والهيكل يسقط على رؤوس الجميع"، مؤكداً أن "البديل هو أن نطبّق ​سياسة النأي بالنفس​ بالأفعال".

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