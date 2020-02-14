الصين تعلن عن 121 وفاة و5090 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تأكيد 5090 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و121 حالة وفاة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1380 شخصا منذ انتشار الوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا بلغ 63 ألفا، و851 حالة، فيما يخضع نحو 55 ألفا و748 للعلاج، حاليا، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق أعلن إقليم هوبي، مركز تفشي كورونا في الصين، عن 4823 إصابة جديدة و116 حالة وفاة في الإقليم.

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وأبلغ إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد عن حالتي وفاة جديدتين، بينما كانت الوفيات الأخرى في إقليمي آنهوي، وخنان، وبلدية تشونغتشينغ.

وسجلت الصين، أمس الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا يشكل “تهديدا خطيرا جدا” للعالم، على الرغم من وجود 99 في المائة من حالات الإصابة بالفيروس في الصين.