تهريب “البيدوفيل” الكويتي مغتصب القاصر المغربية …حقوقيون يحتجون ومطالب بإعادته ومحاكمته

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مراكش لتنظيم وقفة احتجاجية، الأحد 16 فبراير المقبل، للتنديد بإطلاق سراح “البيدوفيل” الكويتي المتهم باغتصاب قاصر.

وأعلنت الجمعية أن الوقفة الاحتجاجية تأتي تحت شعار “إدانة تهريب “البيدوفيل” الكويتي خارج الحدود محملة المسؤولية للدولة في تكريس الإفلات من العقاب في جرائم” الاغتصاب.

وأثارت قضية هروب المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة في مدينة مراكش، موجة من الغضب العارم، حيث تطالب الجمعية بمحاسبة المسؤولين المقصرين في الملف، ومحاسبتهم، والعمل على استعادة المتهم لمحاكمته في المغرب.

وكانت جلسة محاكمة المواطن الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر، الثلاثاء الماضي، قد شهدت مفاجأة كبيرة، بعدما تبين أنه غادر المغرب، على الرغم من الإعلان عن إغلاق الحدود في وجهه، إذ تقرر تأجيل الجلسة.