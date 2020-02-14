مدرب أجاكس ينتقد فالفيردي بسبب دى يونغ

وكالات
انتقد مدرب أياكس الهولندي المكان الذي كان مدرب برشلونة السابق فالفيردي يخصصه للاعب دى يونغ بأرض الملعب، زاعما أنه ليس هدافا.
وبعد 6 مباريات للاعب مع برشلونة بقيادة المدرب الجديد كيكي يتضح من أدائه الفارق بين المدربين.
ومن خلال ثلاثة مواسم قضاها مع أياكس أمستردام صنع الهولندي الشاب فرنكي دى يونغ (22 عاما) اسما كبيرا في أوروبا كلها، حيث كان يلعب في عدة أماكن وأظهر أنه كلاعب خط وسط من طراز رفيع.
ولم يظهر دي يونغ بالشكل المنتظر ففي كافة المباريات الـ32، التي خاضها حتى الآن مع فريقه في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا أو كأس الملك أو حتى كأس السوبر، لم يسجل سوى هدفين وصنع أربعة.
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