حافلة للنقل المدرسي تقتل تلميذة عمرها 7 سنوات في خنيفرة

تسببت حافلة للنقل المدرسي، أمس الخميس، في مصرع طفلة عمرها 7 سنوات، وذلك في حادث سير مأساوي، هز مدينة خنيفرة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن تلميذة تدرس بالمستوى الأول ابتدائي، في مدرسة ابن سينا، لقيت مصرعها، بعدما دهستها سيارة للنقل المدرسي، تابعة لمدرسة خاصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن التلميذة لقيت مصرعها بعين المكان، في حي آمالو، الذي عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية.

وقد تم إيداع جثة الهالكة مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، فيما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.