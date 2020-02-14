اليوتوب في المغرب “يمطر” أغاني جديدة في عيد الحب..’فرصة ومناسبة!

يشكل يوم 14 فبراير من كل سنة، مناسبة للفنانين، لإصدار أغانيهم ذات الطابع الرومانسي، وربما يعتبر، اليوم، رقم واحد في السنة، الذي يصدر فيه أكبر عدد من الأغاني.
و”عيد الحب”، اعتبره كثير من المغنيين مناسبة لتقديم أعمال رومانسية، مستغلين فرصة هذا اليوم العالمي لتسليط الضوء عليهم، وعلى أغانيهم.
ويتوقع أن يمطر اليوتوب في المغرب بالكليبات، والأغاني، من بينها كليب الفنانة زينة الداودية، الذي يشارك فيه الكوميدي هيثم مفتاح، والمدونة، وعارضة الأزياء نهيلة أقليعي”باربي”، ويصدر بعنوان “يبان زهري”.
ومن بين الأسماء، التي اختارت يوم عيد الحب لإصدار الجديد، الفنان زهير بهاري، الذي يصدر أغنية ساهم فيها مغني الراب لحر من خلال كتابة جزء من الكلمات، وهي تحت عنوان “لازم علينا نصبرو”.
ويعود الفنان عصام كمال، بعد غياب طويل، بلوك جديد، عبر أغنية رومانسية، هي الأخرى تصدر اليوم، تحت عنوان “نور عيني”.
أما مسلم، مغني الراب، فلجأ لملكته في الكتابة، لإنجاز كليب بعنوان “my lady”، يتغزل فيها بزوجته الممثلة أمل صقر، بعد مدة قصيرة من زواجهما.
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