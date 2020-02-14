طقس الجمعة.. بارد في المناطق الجبلية مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية باستمرار الطقس البارد نسبيا فوق المناطق الجبلية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما تتوقع تشكل سحب منخفضة، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب محليا بالسواحل الشمالية، والواجهة المتوسطية.

وسيبقى الطقس مستقرا، مع سماء قليلة السحب الى صافية عموما بباقي أرجاء المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة من القطاع الشمالي بالقرب من السواحل ومتقلبة الاتجاه بباقي الجهات الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 1 و 05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و 10 درجات بالسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسواحل والسهول الشمالية، والوسطى، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بمنطقة سوس، وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 20 درجة بأقصى جنوب المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 13 و 20 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و 26 درجة بالسايس، وبالمنطقة الشرقية، بالشمال، والوسط، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 24 و 30 درجة بمنطقة سوس، وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 35 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.