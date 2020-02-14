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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تمكنت السلطات الأسترالية من إحكام السيطرة على الحرائق التي اندلعت قبل 6 شهور في ولاية "نيو ساوث ويلز"، وامتدت منها إلى ولايات "كوينزلاند"، و"فيكتوريا"، وجنوب أستراليا.
وحسب بيان صادر عن مركز إطفاء "نيو ساوث ويلز"، الجمعة، فقد تمت السيطرة للمرة الأولى على الحرائق المنتشرة في الولاية منذ 6 شهور، وذلك بفضل هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام العشر الأخيرة. وأضافت بأن السيطرة تمت على الحرائق المنتشرة في 24 نقطة في عموم الولاية.
واندلعت الحرائق في نيو ساوث ويلز خلال أيلول/ سبتمبر 2019، وامتدت فيما بعد إلى ولايات كوينزلاند، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا، ما أسفر عن مصرع 33 شخصا.
كما التهمت النيران 11 مليون هكتارا من الأراضي، وأكثر من 3 آلاف منزل، فضلا عن قرابة 1.02 مليار كائن حي، معظمها في ولاية نيو ساوث ويلز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 6 شهور من اندلاعها.. السيطرة على الحرائق في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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