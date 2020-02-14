مصرع شخصين بحادث تصادم مروع على سريع الدورة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن شخصين لقيا مصرعهما نتيجة حادث تصادم مروع لعجلتين على طريق سريع الدورة جنوبي العاصمة بغداد. وقال مصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "في الساعات الأولى فجر هذا اليوم تم اخبار الدفاع المدني عن طريق السيطرة المركزية بحادث إنقاذ على سريع الدورة، وعلى الفور توجهت فرقة الانقاذ من مركز د. م البياع الى موقع الحادث".



وأضاف المصدر أن "الحادث هو اصطدام عجلتين الأولى مارسيدس صهريج وتم نقل سائقها إلى المستشفى والثانية صالون اوبترا تكسي كان داخلها رجل وامرأة فارقا الحياة من شدة الاصطدام وتم انتشال الجثث باستخدام أجهزة القطع والفصل". وفي ادناه صور الحادث:

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