نواب قلقون من علاوي.. لم يحسم أمر تكليف أي وزير حتى الآن

وكشف نائب عن تحالف الفتح، الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يحسم حتى الآن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة.

وقال النائب محمد كريم، في تصريح صحفي، اوردته "العربي الجديد"، إن هناك جدلا بين الكتل السياسية بشأن تشكيلة حكومة علاوي، موضحا، أن رئيس الوزراء المكلف لم يحسم إلى غاية الآن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة.



واضاف كريم أن "دليل عدم حسم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختيار وزرائه، هو أنه لا يزال إلى غاية الآن يلتقي رؤساء الكتل والشخصيات السياسية للاتفاق على الكابينة الوزارية".

كما عبّر عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عن قلقه من احتمال تكليف وزراء من "الوجوه الجديدة"، مضيفا، في تغريدة له على موقع "تويتر": "أشد ما يثير القلق هو أن المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة قد يلجأ إلى اختيار أسماء بعيدة عن الواقع السياسي لمجرد ملء تشكيلته الوزارية بوجوه جديدة بغض النظر عن الخبرة والتخصص".



وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، مطلع شباط الحالي، وبشكل رسمي محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحسب الدستور امام علاوي 30 يوما لتسمية حكومته واعلانها امام البرلمان لغرض نيل الثقة.